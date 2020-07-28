Банковский сектор еврозоны устойчив к стрессу, который был вызван борьбой с новым коронавирусом, заявил Европейский центральный банк.

«Как показала оценка ЕЦБ, банковский сектор еврозоны устойчив к стрессу, вызванному коронавирусом… Результаты показывают, что банковский сектор еврозоны может противостоять стрессу, вызванному пандемией, но если ситуация ухудшится, истощение банковского капитала будет существенным», — говорится в нем.

В рамках основного сценария развития событий коэффициент совокупного капитала банков CET1 сократится к концу 2022 года примерно на 1,9 процентного пункта — до 12,6%. При таком развитии событий банки смогут продолжить кредитовать экономику, отмечает регулятор. По суровому сценарию показатель может сократиться на 5,7 п. п. — до 8,8%. В этом случае «нескольким банкам потребуется принять меры, чтобы продолжать выполнять свои минимальные требования к капиталу, но общий дефицит останется сдержанным», отмечает ЕЦБ.

Основной сценарий предусматривает снижение реального ВВП еврозоны на 8,7% в 2020 году и его рост на 5,2% и 3,3% в 2021 и 2022 годах. Суровый сценарий предполагает падение ВВП на 12,6% в 2020-м и рост на 3,3% и 3,8% в 2021 и 2022 годах, отмечается в релизе.