Банк России установил официальные курсы валют на 29 июля.

Курс доллара повысился на 33,46 копейки, составив 71,9196 рубля (71,585 рубля на 28 июля). Курс евро вырос на 48,51 копейки до 84,261 рубля (с 83,7759 рубля на 28 июля).

На Московской бирже на 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 39 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 29 копеек, валюты стоят 71,97 и 84,36 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 71,61—72,1 рубля за доллар и 84,04—84,47 рубля за евро.