Банк России ожидает восстановления российской экономики к уровню 2019 года только в I квартале 2022 года, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева во время онлайн-конференции «Ведомостей».



«Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в первом квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, наверное, к концу 2022 года», — сказала зампред регулятора.

По словам Юдаевой, стресс, вызванный пандемией коронавируса, также приведет к структурным сдвигам в экономике и ускоренной цифровизации. Люди будут больше предпочитать удаленную работу и реже отправляться в бизнес-поездки, считает она.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что восстановление экономической активности в России может занять более полутора лет.