Мобильный оператор «МТС» получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25—24,65 ГГц) в 83 субъектах страны, говорится в сообщении компании.

Оператор стал первым в России, кто получил такую лицензию, она выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

В ближайшее время МТС представят решения для промышленных предприятий с использованием сетей пятого поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов в промышленности, в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе, медицине, ретейле, логистике.