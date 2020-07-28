В июне 2020 года деловая активность в российской экономике начала восстанавливаться, чему способствовало ослабление ограничительных мер в сочетании с бюджетными мерами поддержки домохозяйств и корпоративного сектора. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика».

«Ослабление ограничительных мер в сочетании с бюджетными мерами поддержки домохозяйств и корпоративного сектора и отложенный спрос способствовали росту потребительской активности, наметилось восстановление инвестиционного спроса», — говорится в обзоре.



По оценкам регулятора, замедлилось снижение выпуска в промышленности, грузооборота транспорта, наметилось восстановление объема строительных работ, продолжился рост в сельском хозяйстве.

Заметно возросла потребительская активность. Рост оборота розничной торговли ускорился в сегменте как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Многие косвенные индикаторы указывали на признаки восстановления и инвестиционного спроса.

«Вместе с тем уровень инвестиций в основной капитал во II квартале остался минимальным за последние пять лет. В годовом сопоставлении снижение инвестиций в основной капитал, по оценкам Банка России, продолжилось. Об этом свидетельствовало более глубокое, чем месяцем ранее, сокращение производства инвестиционных товаров, а также продолжение снижения импорта машиностроительной продукции в годовом выражении. По мере возобновления производственных и логистических цепочек инвестиционная активность, как ожидается, будет восстанавливаться. Однако этот процесс, вероятно, будет продолжительным», — отмечается в сообщении.



Кроме того, на рынке труда сохранялась напряженность. Снижение доходов населения, неполное снятие ограничений на работу предприятий сферы услуг, а также слабый внешний спрос продолжат сдерживать рост деловой активности в течение 2020 года, способствуя сохранению сдержанного спроса в экономике.



По данным ЦБ, во II квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8% в годовом выражении (в I квартале: +1,2%). Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы. «Впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи, что связано со снижением налогооблагаемой базы, а также отсрочкой уплаты авансовых платежей для индивидуальных предпринимателей. Значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета. По оценкам Банка России, они составили около 0,8 трлн рублей, или 6% всех доходов», — сказано в обзоре.



Объем ВВП в 2020 году, по оценкам Банка России, снизится на 4,5—5,5%. Влияние совокупного спроса на темпы роста потребительских цен останется дезинфляционным.

