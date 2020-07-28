Кибератаки против компаний России с начала 2020 года преимущественно проводились со стороны местных хакеров, рассказал глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.

«Что интересное мы увидели — география происхождения угроз для компаний российских, которые столкнулись с атаками. Если глобально лидируют страны, в которых подавляющее большинство атак (на иностранные организации. — Прим. ред.) исходит, скажем так, с других континентов, то в России подавляющее большинство атак — 47% — исходят внутри страны. То есть мы видим, что это российские, соотнесенные с российскими IP, атакуют российские предприятия», — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Согласно представленной им презентации, 25% кибератак против компаний РФ происходили из США, 7% — Нидерландов, 5% — Ирландии, 4% — Германии, 1% — Франции. Еще в 11% атак фиксировались IP из других стран.