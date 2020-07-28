Развертывание сетей 5G в промышленном сегменте в России может быть завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, это реальные сроки для начала предоставления услуг в регионах РФ именно в плане М2М (межмашинное взаимодействие).

Ранее сообщалось, что оператор «МТС» получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25—24,65 ГГц). Как отметил Кусков, выдача подобных частот больше связана с направлением M2M — Интернет для предприятий: искусственный интеллект, установка сим-карт в различные устройства. Это первые шаги, по которым компания сможет предоставлять на территории всей РФ услуги для предприятий, которые будут использовать это направление для своих первичных нужд.

Оператор «МТС» получил лицензию на 5G Оператор стал первым в России, кто получил такую лицензию.

Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4—3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25—27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.

Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети такой связи в десяти городах-миллионниках должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 млн человек — к 2024 году.