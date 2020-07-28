Развертывание сетей 5G в промышленном сегменте в России может быть завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, это реальные сроки для начала предоставления услуг в регионах РФ именно в плане М2М (межмашинное взаимодействие).
Ранее сообщалось, что оператор «МТС» получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25—24,65 ГГц). Как отметил Кусков, выдача подобных частот больше связана с направлением M2M — Интернет для предприятий: искусственный интеллект, установка сим-карт в различные устройства. Это первые шаги, по которым компания сможет предоставлять на территории всей РФ услуги для предприятий, которые будут использовать это направление для своих первичных нужд.
Оператор стал первым в России, кто получил такую лицензию.
Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4—3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25—27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.
Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети такой связи в десяти городах-миллионниках должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 млн человек — к 2024 году.