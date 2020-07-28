Центробанк планирует разрешить форекс-дилерам торговать CFD-контрактами на ценные бумаги (контрактами на разницу цен). Об этом сообщил во время прямого эфира первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Он напомнил, что сейчас российские форекс-дилеры делают контракты только на иностранную валюту. «Мы предполагаем расширить эту номенклатуру, в том числе чтобы там появились и ценные бумаги. И если форекс-дилеры будут предоставлять такие услуги, то они будут доступны», — сказал первый зампред ЦБ.



Сейчас в России лишь четыре форекс-дилера имеют соответствующую лицензию Центробанка: «ПСБ-Форекс», «Финам Форекс», «Альфа-Форекс» и «ВТБ Форекс».