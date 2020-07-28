Объемы трат россиян в июле вышли на уровень 2019 года, что произошло во многом благодаря «коронавирусным» выплатам государства. Об этом свидетельствует новое исследование на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.

«Расходы потребителей становятся стабильнее. Например, они стали больше тратить на автомобили — не только на покупку (небольшой устойчивый рост относительно прошлого года: плюс 5,5% на прошедшей неделе), но и на ремонт и техническое обслуживание. В категории «автозапчасти и аксессуары» расходы на 12,9% выше, чем в то же время в 2019-м», — указывают аналитики.

Бытовая техника и электроника тоже показывают существенный прирост трат — плюс 33,5% к прошлому году. В целом, по данным «СберИндекса», траты на непродовольственные товары остаются заметно выше уровней 2019 года (плюс 10,1% год к году). При этом спрос на услуги стабилизировался на «подавленных уровнях», то есть хуже, чем в марте, до «коронакризиса», когда траты в этом сегменте уже пошли на убыль. Сейчас он на 17,6% ниже, чем год назад.

«Конечно, часть спроса физически не может вернуться из-за сохраняющихся запретов, — рассуждают эксперты. — Многие направления выездного туризма все еще закрыты, входящий турпоток далек от прошлогоднего. В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах. Да и сами потребители не спешат раскошеливаться там, где тратить можно уже достаточно свободно. Покупки в кафе и ресторанах на прошедшей неделе были на 27,7% ниже, чем год назад, в салонах красоты и спа — на 21,7%».

В целом в период с 20 по 26 июля расходы жителей РФ оказались на 0,6% выше, чем в 2019 году. Индекс потребительской активности за неделю несколько снизился: с 77,1 до 74,7 пункта. «Иными словами, покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса затухает», — поясняют в Сбербанке.



Количество открытых торговых точек на прошедшей неделе было на 1,4% меньше, чем в среднем в феврале 2020 года. При этом 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов все еще не открылись. В то же время продовольственных магазинов стало больше на 7%. Аналитики «СберИндекса» называют это распространенной стратегией адаптации бизнеса к ограничениям последних месяцев. «Многие компании во время локдауна перепрофилировались из непродовольственных в продовольственные, а из сервисных — в торговые. Это позволило им продолжить работу и поможет, если придет вторая волна пандемии и ограничения возобновятся. Такая стратегия отчасти объясняет рост расходов на продовольственные товары, который «СберИндекс» фиксирует на протяжении всего «коронакризиса», — отмечается в исследовании.

