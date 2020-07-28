Субсидии, выданные семьям с детьми в возрасте до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир» , проанализировав изменения в потреблении в период после предоставления субсидий.

«По результатам анализа данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel выяснилось, что деньги, полученные в июне, были потрачены на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост. Наибольший прирост зафиксирован в спортивных товарах: на них россияне потратили в девять раз больше, чем в прошлом году. Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, рост которых составил 5,5 и 4,5 раза соответственно. Не обошли стороной и сегмент аксессуаров для компьютеров и гаджетов, где отмечается рост в четыре раза», — говорится в обзоре.

Кроме того, в июне многие родители решили приобрести своим детям велосипеды, выяснил «Ромир». Свою роль сыграли не только полученные россиянами выплаты, но и отложенный в связи с пандемией спрос. Расходы на велосипеды и сопутствующие аксессуары выросли в 3,5 раза против аналогичного периода прошлого года.

«Полученные результаты говорят об определенном покупательском паттерне потребления в случае получения подобных единовременных выплат. Как мы видим, деньги пошли на подарки детям, причем на крупные покупки», — указывают аналитики.

«Среди тех домохозяйств, кто не нуждался в выплатах для покрытия текущих расходов, средства субсидии были потрачены на подарки и новые приобретения для детей и подростков. Возможно, дети самостоятельно тратили средства на то, что хотели. Отдельно стоит отметить, что траты на подарки полностью соответствовали полученным субсидиям: россияне тратили ровно столько же, сколько и получали», — комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.



Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники панели сканируют штрихкоды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.