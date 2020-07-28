Новикомбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для зарплатных и корпоративных клиентов и уменьшил первоначальный взнос по программе «Вторичный рынок». Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

В настоящий момент для приобретения недвижимости на вторичном рынке достаточно внести 15% собственных средств, а остальное можно оформить в кредит по ставке 8% годовых. Для стратегических партнеров банка ставка составляет 7,8%.

Такие же ставки, 7,8—8% годовых в зависимости от категории клиента, действуют при рефинансировании ипотеки стороннего банка.

Кроме того, до 7,5% годовых снижена ставка по ипотечному кредиту на приобретение новостроек в московском жилом районе Alia по адресу: ул. Летная, влд. 95 Б. При оформлении кредита в размере до 12 млн рублей ставка составит 5,85% годовых.

Ипотечные кредиты предоставляются в сумме от 500 тыс. рублей на срок до 30 лет.



«Новикомбанк предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом его потребностей: в частности, клиент может представить данные о доходе по форме банка, что не влияет на размер процентной ставки. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек. Для заемщиков предусмотрены удобные формы дистанционного погашения кредитов — через интернет-банк или мобильное приложение», — отмечается в релизе кредитной организации.