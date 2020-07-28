Министерство энергетики США ожидает, что цена на нефть поднимется примерно до 50 долларов за баррель ко второй половине 2021 года. Такой прогноз дал во вторник министр энергетики страны Дэн Бруйетт в ходе виртуального заседания ведомственного консультативного совета, передает ТАСС.

«Хотя все время существует неопределенность относительно цен на нефть, мы ожидаем, что средняя цена <...> поднимется, возможно, до 50 долларов за баррель во второй половине 2021 года на фоне того, что запасы будут продолжать снижаться за этот период», — сказал он.

«Хотя добыча природного газа, как ожидается, тоже будет снижаться в первой половине следующего года, мы ожидаем, что она начнет снова увеличиваться во второй половине 2021 года», — отметил Бруйетт.



«И эти тенденции, по нашему мнению, закладывают основу для очень прочного восстановления экономики», — заключил глава ведомства.