Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня «ruАА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruАА-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу, приемлемым качеством активов, сильной ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционера и федеральных органов власти ввиду системной значимости банка и его особого статуса для оборонно-промышленного комплекса. Повышение уровня рейтинга обусловлено увеличением роли Промсвязьбанка для Правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательным закреплением его в качестве опорного банка для ОПК, согласно 517-ФЗ от 27 декабря 2019 года», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, около половины валовых активов банка формирует кредитный портфель, для которого характерна высокая доля безнадежных ссуд (порядка 27% в кредитном портфеле юрлиц и ИП на 1 июня 2020 года, согласно РСБУ), представленных в основном зарезервированными кредитами, выданными до начала 2018 года. Крупнейшим источником привлеченных средств банка выступают средства корпоративных клиентов (около 57% на 1 июня 2020-го), которые в значительной части представлены депозитами и остатками на счетах компаний, занятых в ОПК.

