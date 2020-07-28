В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан сотен миллионов рублей. О решении Центрального районного суда Волгограда в отношении 50-летнего ранее судимого местного жителя, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что мужчина в период с августа 2005 года по сентябрь 2007 года, выступая в качестве представителя брокерской фирмы, предлагал жителям Волгоградской области передавать ему деньги в виде займа под проценты. По его словам, средства должны были использоваться для операций с ценными бумагами. Однако фактически никакая финансово-хозяйственная деятельность не велась, деньги тратились фигурантом на личные нужды.

В общей сложности таким способом мужчине удалось получить у 54 граждан более 694 млн рублей.



Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.