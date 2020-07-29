Фонд оплаты труда в России по итогам июня сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» . Это следует из совместного отчета о состоянии рынка труда «Работы.ру» и «Сберданных». Сокращение фонда оплаты труда говорит о падении затрат на выплаты сотрудникам, что может быть связано как с сокращением персонала, так и со снижением размеров вознаграждений при сохранении численности штата. В целом за весну с увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников, из них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты, что смогло смягчить снижение доходов. Несмотря на сокращение активности компаний и соискателей в апреле — мае, в «Работе.ру» отмечают рост количества новых работодателей в 1,5 раза, а числа уникальных вакансий — на 16% по сравнению с маем.

В июне фонд оплаты труда в стране снизился на 4% относительно того же месяца прошлого года, указано в отчете. В мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле — на 6%. В марте же общий фонд оплаты труда рос относительно прошлогоднего показателя и был больше на 1,7%. Больше всего фонд оплаты труда в марте — мае в сравнении с прошлым годом сократился в сфере гостиниц и общепита (минус 27,8%), на втором месте — турагентства, зарплатный фонд которых весной снизился на 23,9% к уровню прошлого года. Следом идут такие категории, как персональные услуги (минус 20,8%), аренда и лизинг (минус 18,8%), кино (минус 18,6%), воздушный транспорт (минус 17,3%), казино (минус 16,2%), страхование (минус 15,3%).

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Значительнее всего фонд оплаты труда увеличился в сфере телекоммуникаций (плюс 11,3%), по 5,2% прибавили расходы на зарплаты в металлургических компаниях и на госслужбе. Фонд вырос в фирмах, которые занимаются предоставлением финансовых услуг (плюс 4,3%), добычей металлических руд (3,8%), строительством инженерных сооружений (плюс 2,7%), производством бумаги (плюс 2,3%), в области социальных услуг (плюс 2,2%), в медицине (плюс 2,1%), в образовании (плюс 1,3%).

Судя по имеющимся данным официальной статистики, в отдельных отраслях действительно произошло снижение заработных плат, согласились в пресс-службе Минтруда. Средняя заработная плата по России в целом за период с января по май составила 49 тыс. рублей — на 6,2% больше аналогичного периода 2019 года. Согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году возможно снижение зарплат на 0,5%, напомнили в Минтруде.

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По словам экспертов, большинство работодателей предпочитают сокращать выплаты сотрудникам, а не увольнять персонал, в большей части снижение фондов оплаты труда объясняется именно этим. Кроме того, сохранение штата позволяет компаниям рассчитывать на меры господдержки. Зарплаты и доходы — не одно и то же, отметили эксперты. За счет господдержки семейные бюджеты сокращаются не так резко, как заработки. Вполне вероятно, что до конца года зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню, если не будет второй волны ограничений, полагают эксперты.