В России может появиться новая статья, предусматривающая уголовную ответственность за налоговое мошенничество, рассказали в Следственном комитете (СК). Об этом пишут «Известия» . Сейчас такие правонарушения рассматриваются в рамках двух профильных статей УК РФ и статьи 159 о мошенничестве. Их объединение может упростить правоохранительным органам процесс квалификации. По словам заместителя председателя СК Елены Леоненко, речь в первую очередь идет о наказании за незаконное возмещение НДС из бюджета.

Случаи уклонения от уплаты налогов физическими лицами или индивидуальными предпринимателями попадают под статью 198 УК РФ. Наказание по ней составляет до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до одного года и штраф в размере до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трех лет, если деяние было совершенно в особо крупном размере.

Под действие статьи 199 УК РФ попадают аналогичные нарушения, но совершенные юридическими лицами. Наказание по ней составляет штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание, в случае если речь идет о крупном и особо крупном размере, может составить до шести лет лишения свободы.

Статья 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы, из-за чего при существующей системе наказание по одним и тем же правонарушениям может оказаться разным, отметили в СК. На практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й.

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса По словам экспертов, у силовиков даже при либерализации УК останется достаточно инструментов для давления на бизнес.

По мнению экспертов, создание нового механизма на основе двух существующих статей и статьи 159 о мошенничестве вряд ли приведет к увеличению объема налоговых средств, поступающих в бюджет. Кроме того, есть риск, что новая статья может быть использована как инструмент давления на бизнес — ужесточение законодательства усилит тренд на расширение уголовной ответственности для бизнеса по «налоговым» статьям в противовес объявленному ранее курсу на декриминализацию. Появление новой статьи позволит также предусмотреть квалифицирующие признаки, например совершение преступления в составе группы лиц, с более суровым наказанием, считают эксперты. По их мнению, для возбуждения дел по новой статье, скорее всего, не потребуется решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности — то есть дела будут возбуждаться не на основании проверки, а по факту совершения правонарушения или подозрений в совершении правонарушения.