Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что она якобы создает мифы вокруг App Store и тем самым обманывает пользователей. Об этом он написал в своем телеграм-канале, где перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone».

В частности, он указал на то, что 30-процентная комиссия за каждое приложение компании увеличивает стоимость цифровых покупок. Причем эти деньги с потребителей берут, несмотря на то что ранее они переплатили за телефон Apple «на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость».

Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль, который необходим для сбора комиссии. По словам Дурова, Apple также скрывает от пользователей некоторый контент и запрещает разработчикам говорить об этом.

Кроме того, создатель Telegram связал желание корпорации собирать «налог» со снижением уровня конфиденциальности пользователей. По его мнению, пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись.

Далее следуют еще четыре факта: задержка обновлений из-за, как считает Дуров, «удручающей неэффективности модераторов Apple», меньшее количество приложений, увеличение количества рекламы, снижение качества приложений.