Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 890,1 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 254,37 пункта.

Инвесторы смещают фокус внимания в сторону пандемии, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В частности, уточняет он, инвесторов начинает тревожить ситуация в Европе.

«Рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом Свете. И, в отличии от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводиться дополнительные ограничения. Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай», — комментирует эксперт.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра Зварич ожидает перехода российского фондового рынка в консолидацию у уровней закрытия вторника. «В результате индекс Мосбиржи удержит позиции чуть ниже 2 900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего, не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории», — прогнозирует аналитик.