Акционеры «Аэрофлота» на общем годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошел глава Минкомсвязи Максут Шадаев, сообщила компания.



В совет также вошел ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской, первый заместитель председателя и член правления «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, гендиректор компании «Авиакапитал-cервис» Роман Пахомов.

Таким образом, совет директоров покинули экс-глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов. Не вошел в совет и бывший вице-президент по финансам «Роснефти» Питер О'Брайен, который также являлся кандидатом.

Контрольным пакетом акций «Аэрофлота» (51,2%) владеет государство в лице Росимущества, ГК «Ростех» принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам — 39,6%.