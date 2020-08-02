ВТБ и «Мангазея Девелопмент», входящая в группу компаний «Мангазея», подписали кредитное соглашение на общую сумму 7 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства ЖК «Ты и я» в Москве и развитие новых проектов ГК «Мангазея», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Современный жилой комплекс «Ты и я» расположен на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе. Проект включает жилой дом авторской архитектуры, детский сад, физкультурно-оздоровительный центр, благоустроенную дворовую территорию и подземный паркинг на 792 машино-места. Срок сдачи первой очереди ЖК «Ты и я» запланирован на III квартал 2021 года.

Компания «Мангазея Девелопмент» была основана в 2012 году, занимается строительством жилых домов, микрорайонов, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В настоящее время «Мангазея Девелопмент» ведет работу над проектами общей площадью более 200 тыс. кв. м.