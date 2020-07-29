Банк России сформирует экспертный совет по защите розничных инвесторов, сообщает пресс-служба регулятора. Основные задачи совета будут заключаться в подготовке рекомендаций для участников рынка по защите прав розничных инвесторов и предложений по развитию регулирования в области розничных инвестиций.

«Число розничных инвесторов на финансовом рынке неуклонно растет, увеличивается и количество предлагаемых им инвестиционных продуктов, при этом они постоянно усложняются, и граждане не всегда понимают их специфику и возможные риски, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Поэтому мы ждем, что новый экспертный совет, сконцентрировав свои усилия именно на данной сфере, поможет нам вовремя обнаружить проблемы, с которыми сталкиваются начинающие инвесторы, а также даст рекомендации по их решению и защите прав потребителей».

В состав совета войдут как представители уже действующего при Банке России совета по защите прав потребителей, так и представители объединений участников рынка, защиты прав потребителей, российских органов исполнительной власти, эксперты. В настоящее время Банк России принимает заявления от потенциальных членов совета. Его председатель будет избран на первом заседании.

Экспертный совет по защите прав потребителей продолжит работу по вопросам в сфере услуг кредиторов и страховых организаций.