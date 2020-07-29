Свыше 60 тыс. новых рабочих мест появились на портале «Работа в России» за последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Только за последние две недели на портале «Работа в России» опубликовано более новых 60 тысяч рабочих мест. Больше всего новых рабочих мест открылось в Республике Татарстан — 8,4 тысячи позиций, Красноярском крае — 7,1 тысячи, Воронежской области — 6,2 тысячи, Тюменской области — 6,1 тысячи вакансий, Санкт-Петербурге — 4,2 тысячи вакансий. Рост числа вакансий фиксируется на протяжении восьми недель подряд», — сказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

В министерстве подчеркнули, что на 21 тыс. выросло число предложений в сфере производства, сегодня оно составляет 461 тыс. рабочих мест. В сфере строительства актуально 175 тыс. различных предложений трудоустройства, прирост составил порядка 8,4 тыс. рабочих мест. В сферах продаж и бытового обслуживания за две недели появились 5,3 тыс. вакансий, а всего на портале доступно более 68 тыс. подобных рабочих мест.

Средние зарплаты россиян в июне снизились на 4% В целом за весну с увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников, из них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты.

Как уточнили в Минтруде, к настоящему моменту в региональном разрезе больше всего вакансий приходится на Москву — более 85 тыс. позиций, Приморский край — 63 тыс. вакансий, Амурскую область — 55 тыс., Красноярский край — 54 тыс., Московскую область — 48 тыс. рабочих мест.