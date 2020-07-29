В июне банки выдали примерно в два раза больше автокредитов, чем в мае, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. По сравнению с июнем прошлого года выдача выросла на 7% по количеству и на 2% — по объему.



«Выдачи автокредитов постепенно росли в первую неделю июня и оставались стабильно высокими в остальные недели месяца. Поддержку выдаче кредитов оказало расширение с 1 июня госпрограмм льготного автокредитования. Также в июне заработали автосалоны в Москве, где традиционно реализуется наибольшее количество автомобилей, продолжилось смягчение карантинных ограничений в регионах. Этот фактор позволил гражданам, которые не могли приобрести автомобиль в апреле-мае реализовать отложенный спрос», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Среди 30 крупнейших по объемам выдачи автокредитов регионов России двукратный рост в июне по сравнению с маем наблюдался в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Более чем в 1,5 раза объем выданных кредитов вырос в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкортостане, Нижегородской области, Пермском крае, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, Ставропольском крае, Тульской и Тверской областях.



Всего за первое полугодие количество выданных автокредитов упало на 17%, а объем — на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это на фоне карантина и сокращения выдач во II квартале на 43% по количеству и на 44% — по объему по сравнению со II кварталом 2019 года.