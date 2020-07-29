Банк России установил официальные курсы валют на 30 июля.

Курс доллара вырос на 31,58 копейки, составив 72,2348 рубля (71,9196 рубля на 29 июля). Курс евро увеличен на 65,1 копейки до 84,912 рубля (84,261 рубля на 29 июля).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,41 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,1 рубля (плюс 2 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,07—72,54 рубля за доллар и 84,77—85,2 рубля за евро.