Торгово-промышленная палата предлагает наделить правом регулировать рынок лизинга не ЦБ, а Минэкономразвития, следует из письма главы ТПП Сергея Катырина первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Законопроект о регулировании лизинговых компаний, разработанный Минфином, в январе 2019 года прошел первое чтение в Госдуме. Катырин указывает, что в настоящее время законопроект находится в комитете Госдумы на доработке и подготовке ко второму чтению.

«По результатам многочисленных обсуждений лизингодатели и лизингополучатели сошлись во мнении, что регулирующим, надзорным органом лизинговой отрасли должно быть Министерство экономического развития Российской Федерации, а не Центральный банк Российской Федерации, как предлагается первой редакцией законопроекта… Прошу… рассмотреть предложение по смене на Минэкономразвития России… ко второму чтению законопроекта и возможность проведения… широкого обсуждения реформы», — говорится в письме.

Минфин не согласен с закреплением за МЭР полномочий регулятора лизинговой отрасли По мнению Минфина, регулирование лизинга со стороны МЭР может «привести к созданию дублирующего финансового регулятора».

Обоснованием этой позиции являются риски, которые могут возникнуть в случае придания лизинговым компаниям статуса некредитных финансовых организаций и регулирования отрасли Центробанком, что изменит правовую арендную основу лизинга «на кредитные отношения якобы с целью обеспечения финансовой стабильности лизингового сектора», пишет Катырин. «В этом случае с большой долей вероятности произойдет монополизация лизингового рынка, закрытие большинства малых и средних компаний, удорожание лизинга для конечного потребителя, появление дополнительных административных барьеров и нагрузок», — сообщил глава ТПП.