Более 40 млн россиян ежегодно делают покупки на зарубежных интернет-площадках, свыше 80% приобретений приходится на сегмент от 100 до 2 000 рублей, сообщил глава Почты России Максим Акимов.

«Более 80% покупок за рубежом приходится на сегмент от 100 до 2 000 рублей, что само по себе говорит о социальном портрете покупателя. Ежегодно на зарубежных интернет-площадках покупают более 40 миллионов жителей нашей страны», — рассказал Акимов на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.

По словам Акимова, доля трансграничной торговли в общем обороте розничной торговли незначительная, составляет около 1%. «Но, конечно, это не отменяет того факта, что для отдельных товарных позиций конкуренция со стороны трансграна является очень чувствительной, а иногда и болезненной», — добавил он.

В начале совещания глава Кабмина Михаил Мишустин отметил, что российский рынок онлайн-торговли динамично развивается.

«За последние четыре года он вырос в два раза, при этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23% до 16%. В первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть. Сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение новой коронавирусной инфекции и, соответственно, ограничение международного авиасообщения», — отметил премьер.

Мишустин также указал, что необходимо поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить гражданам России возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира. По его словам, Минфин совместно с ФТС подготовил проект концепции администрирования товаров, перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли.