Пополнять счета и погашать кредиты РГС Банка можно без комиссии в салонах «МегаФон» (более 1 800 точек) через cервис «Золотая корона — Погашение кредитов».



«Оформление платежа займет не более пяти минут. Средства будут зачислены на счет моментально. При первом обращении клиенту необходимо предъявить паспорт и назвать Ф. И. О. клиента, номер счета или карты. При последующих посещениях офиса продаж помимо паспорта достаточно будет назвать номер мобильного телефона и/или карту-идентификатор, выданную при первом визите», — говорится в релизе.



Пополнить счет РГС Банка без комиссии в рамках сервиса также можно в офисах продаж сети «Билайн» (более 2 200 точек) и в кассах банков-партнеров «Золотой короны» (более 3 700 точек).

Кроме этого, клиенты могут бесплатно пополнять счета РГС Банка через интернет-банк, мобильное приложение, сервис переводов с карту на карту и в офисах кредитной организации, а также в партнерской сети банкоматов.



По льготным тарифам пополнение счетов и погашение кредитов доступно в прочих пунктах сервиса «Золотая корона — Погашение кредитов», через сервисы QIWI и в любом российском банке по реквизитам получателя.