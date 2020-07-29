Федеральное агентство по туризму заверяет, что при запуске программы кешбэка для потребителей будет внедрена специальная система противодействия попыткам применения любых мошеннических схем, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Что касается непосредственно каких-то мошеннических схем, то мы это прорабатываем, даже уже проработали. У нас будет специальная система защиты от таких попыток. Поэтому мы максимально купируем все риски», — пояснила Догузова.

Премьер-министр пообещал вернуть до 15 тыс. рублей за отдых в российских регионах Ростуризм уже составил список регионов, за отдых в которых будет положена компенсация.

Ранее в Ростуризме сообщали, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Турист сможет получить возврат средств до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.