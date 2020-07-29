Правительство Греции выполнит решения судов и возместит для 2 млн пенсионеров сокращение пенсий, на это пойдет 1,4 млрд евро. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам в среду чиновник в правительстве страны.

В Греции по требованию международных кредиторов с 2010 года шли сокращения пенсий, которые, по мнению финансистов, были несоразмерно большими. Были закрыты фонды дополнительного пенсионного обеспечения, отменены «подарочные» 13-я и 14-я пенсии, выплачивавшиеся к праздникам и урезанные в 2010—2012 годах. Были также урезаны дополнительные, так называемые эпикурейские, пенсии, получаемые за счет взносов в частные страховые фонды.

Порядка 250 тыс. пенсионеров подали иски в суды, требуя признать сокращения незаконными. Высший административный суд Греции — Госсовет постановил, что пенсионерам должна быть выплачена урезанная часть пенсии.

«Правительство, полностью уважая решения правосудия, сегодня представило в парламент поправку, которая положила конец беспокойству примерно 2 миллионов пенсионеров по вопросу выплат ретроактивных пенсий. Это решение касается всех пенсионеров, которые пострадали от сокращений, поскольку сегодняшнее регулирование является горизонтальным. Конкретно — оно касается не только тех, кто обращался в суд (а это около 250 тысяч пенсионеров), но и тех, кто не обращался в суд», — сказал чиновник.

По его словам, правительство, принимая во внимание решение Государственного совета, собирается произвести единовременно к концу года выплаты по основным пенсиям пенсионерам как государственного, так и частного сектора. Общая стоимость выплат оценивается в 1,4 млрд евро, сказал чиновник.

Возмещение коснется только основной пенсии и не будет покрывать «подарочные» и дополнительные пенсии.

