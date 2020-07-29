Инфраструктура поддержки, которая сейчас действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), начнет в полной мере распространяться на самозанятых осенью. Об этом сообщил заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Андрей Тараканов на круглом столе по вопросу развития института самозанятых, который проводил исполком Общероссийского народного фронта.

Он напомнил, что 8 июня были внесены изменения в федеральный закон о развитии МСП (209-ФЗ), по которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ.

«Теперь у нас есть задача, чтобы инфраструктура поддержки, которая сейчас помогает МСП, помогала самозанятым гражданам. Для того чтобы это в полной мере заработало, нам еще требуются подзаконные акты: постановление правительства и приказ Минэкономразвития. Мы рассчитываем, что вся эта работа будет завершена <…> и можно будет обращаться в региональную инфраструктуру поддержки», — сказал Тараканов, уточнив, что эту работу планируется завершить осенью.

В России более 850 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых Их общий суммарный доход составляет более 110 млрд рублей.

В РФ зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей. По словам Тараканова, 10% из них являются ИП и одновременно платят налог на профессиональный доход, что предусмотрено законом. «Остальные 90% — это физические лица без какого-либо статуса, которые осуществляют свою деятельность и платят налог на профессиональный доход без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — уточнил он. Тараканов добавил, что наибольшее число зарегистрированных самозанятых приходится на профессии водителя, строителя и тех, кто сдает в аренду квартиры.