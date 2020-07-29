Кнессет Израиля утвердил в среду во втором и третьем чтениях программу по выплате разовых дотаций гражданам страны на фоне пандемии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба министра финансов страны.

«Это программа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра финансов Исраэля Каца по выплате единовременной дотации для каждого гражданина Израиля. Дотация направлена на помощь различным слоям населения и в том числе ставит своей целью поощрение уровня потребления и трудовой занятости в условиях эпидемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Каждый гражданин Израиля старше 18 лет получит единовременную выплату в размере 750 шекелей (около 220 долларов США). На детей будет выплачена дотация в размере 500 шекелей (147 долларов) на каждого ребенка — до четвертого включительно, на пятого ребенка и остальных — по 300 шекелей (88 долларов), сообщает пресс-служба министра финансов.

Льготные категории граждан получат увеличенные дотации. Военнослужащие или граждане на альтернативной армейской службе, которые завершают службу в 2020 году, получат дополнительные 500 шекелей.

Права на дотации будут лишены граждане, чей годовой налогооблагаемый доход за 2018 год превысил 651 тыс. шекелей (191 тыс. долларов), однако они получат выплаты на детей и других членов семьи.



Деньги будут выплачены на следующей неделе.