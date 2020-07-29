В Вологодской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 162 млн рублей. Средства граждан привлекались по принципу финансовой пирамиды, следует из материалов Генпрокуратуры РФ .

«Великоустюгский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Великий Устюг. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)», — указано в релизе ведомства.

Установлено, что местный житель организовал компанию «МСО «Инвест Групп» и в период с августа 2015 года по апрель 2018 года привлекал денежные средства граждан, заключая с ними договоры займа. Гражданам было обещано «получение в кратчайшие сроки высокого дохода в виде процентов». Клиентами указанной компании оказались более 370 жителей Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга, других регионов.

«Для придания видимости законности осуществления финансовой деятельности мужчина в определенный период выплачивал денежные средства гражданам, причем за счет средств новых клиентов, однако впоследствии выплаты прекратил и перестал выходить на связь, пытался скрыться, но был задержан», — рассказали в Генпрокуратуре.

Таким образом, действия злоумышленника были направлены не на исполнение финансовых обязательств перед гражданами, а на хищение денежных средств, которые он тратил в своих интересах, заключают в надзорном ведомстве.



Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.