Федеральная резервная система США может провести расследование в отношении Visa и Mastercard в связи с чрезмерно высокими сборами с розничных продавцов во время пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил портал Business Insider.

Согласно публикации, сенатор Ричард Дурбин направил в ФРС письмо, обратив внимание на то, что американские ретейлеры, и так находящиеся в тяжелом положении из-за вынужденной приостановки торговли во время пандемии, вынуждены платить чрезмерно высокие сборы за проведение операций по дебетовым картам. Сборы существенно возросли из-за сокращения объема выплат наличными средствами. При этом такие системы, как Visa и Mastercard, воспользовавшись моментом, установили непомерно высокие для розничных продавцов сборы за подобные операции.



Как поясняет портал, американские законы традиционно разрешают ретейлерам самостоятельно определять, через какие системы проводить платежи покупателей. Один из подзаконных актов, вступивший в силу в 2010 году, устанавливает предел сбора, который банки взимают за подобные операции. Для ретейлеров был установлен режим благоприятствования, который позволял им проводить платежи сразу по нескольким каналам и при этом перечислять Visa и Mastercard льготный низкий сбор. Упомянутые платежные системы сейчас нарушают это правило, убежден сенатор Дурбин.