Федеральная резервная система, выполняющая функцию американского ЦБ, сохранила свою ставку на уровне 0—0,25% годовых. Об этом сообщается на сайте ФРС США.

Регулятор констатирует, что вспышка коронавируса вызвала огромные сложности для людей и экономики в США и по всему миру. «После резкого спада экономическая активность и занятость населения немного повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровней начала года. Более слабый спрос и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию», — отмечают в ФРС.

Там указывают, что в целом финансовые условия улучшились в последние месяцы, частично отражая государственные меры по поддержке экономики и направление кредитных средств американским домохозяйствам и бизнесу.



«Траектория экономики будет существенно зависеть от развития ситуации с вирусом. Продолжающийся кризис в общественном здравоохранении окажет значительное давление на экономическую активность, уровень занятости и инфляцию в ближайшее время и представляет существенные риски для экономических перспектив в среднесрочном плане. В свете этой ситуации Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял решение сохранить целевой уровень ставки по федеральным фондам в 0—0,25%. Комитет предполагает поддерживать этот целевой диапазон до появления уверенности, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению целей по максимальному уровню занятости и ценовой стабильности», — говорится в релизе.

Для поддержки кредитного финансирования домохозяйств и бизнеса Федрезерв в ближайшие месяцы продолжит покупку казначейских облигаций и выпускаемых ипотечными агентствами ипотечных облигаций, а также продолжит предоставлять финансирование в крупных масштабах в рамках операций РЕПО, следует из релиза.

Из другого сообщения следует, что ФРС продлевает до 31 марта 2021 года запущенные в марте 2020-го механизмы, предусматривающие обеспечение иностранных центробанков долларовой ликвидностью.

