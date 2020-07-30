Срок подачи налоговой декларации физическими лицами, продленный на три месяца в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, истекает 30 июля 2020 года. По данным ФНС, оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо было до 15 июля.

В апреле правительство России продлило до 30 июля срок подачи налоговой декларации физическими лицами.

Как сообщалось на сайте ФНС, в соответствии с Налоговым кодексом РФ отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, а также расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию), сообщалось на сайте ведомства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась по миру и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 16,2 млн человек, умерли свыше 648 тыс. человек. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет более 800 тыс. человек.