Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться в России недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, пишет в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на правительственные поправки в НК РФ.

Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением, утверждает издание.

Суть камеральной проверки заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство, пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. Более того, пункт 3 статьи 88 НК напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной.

Сейчас налоговую декларацию подают как компании при уплате налогов, так и граждане при продаже, аренде и получении в дар недвижимости или авто, а также в случае выигрыша в лотерею или получения выгоды за рубежом. Ошибки при подаче деклараций, в том числе арифметические, случаются, но чаще всего они не намеренные, а совершаются из-за невнимательности или некомпетентности сотрудника, отмечает эксперт налогового дивизиона КГ «Сенат» Леся Болдырева.

Сейчас такие действия не являются нарушением налогового законодательства, отмечает юрист, но позволяют налогоплательщику действовать в соответствии с собственной выгодой.

Подготовленные правительством поправки ставят налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение, констатируют специалисты. «Во-первых, моментально налогоплательщик рассматривается в качестве нарушителя норм законодательства и может быть привлечен к ответственности по налоговым правонарушениям по статье 119 НК за непредставление налоговой декларации, — обращает внимание Михаил Орлов. — Во-вторых, должностные лица налогоплательщика могут быть субъектами уголовного преследования, поскольку «неподача декларации» является одним из признаков совершения налогового преступления».