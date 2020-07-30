Текущий период падения доллара может продлиться как минимум несколько месяцев, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Это вполне может стать трендом, отметил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Пока правительство США не смогло стабилизировать ситуацию и укрепить экономику, поэтому ждать каких-то значительных улучшений до выборов, вероятно, не стоит, пояснил он.

По словам директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, судя по заявлению представителей ФРС, стимулы будут действовать еще как минимум год. У США нет другого выбора: в отсутствие бюджетных поступлений экономику можно стимулировать лишь за счет эмиссии госдолга, главным покупателем которого является ФРС. Данная ситуация подразумевает активную работу печатного станка, отметил он.

Июль 2020 года стал для доллара США одним из худших месяцев за все последние годы. Американская валюта потеряла 5—7% к большинству денежных единиц развитых стран менее чем за четыре недели. Первая и главная причина, почему доллар слабеет к другим валютам сейчас, связана с неравномерностью развития эпидемии, которая сейчас во многом определяет движение фондового рынка. Ограничительные меры в экономике США могут сохраниться или даже усилиться, что усугубит кризис.

В «Эксперт РА» дали оценку потенциального экономического спада по итогам 2020 года Агентство ожидает колебаний курса рубля к доллару на уровне 70—73 до осени с возможностью укрепления ниже 70 рублей за доллар к концу года.

Как заявил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, в настоящий момент мировые инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда США и продолжающегося роста количества заболевших COVID-19 выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики. Также перед заседанием ФРС игроки полагают, что ведомство Джерома Пауэлла сохранит приверженность мягкой монетарной политике длительное время и в очередной раз заверит рынки в наращивании стимулирующих мер в случае необходимости. Совокупность данных факторов создает давление на американскую валюту, основными бенефициарами слабости которой являются евро, японская иена, швейцарский франк и британский фунт.

Тяжелая экономическая ситуация, скорее всего, вынудит ФРС США прибегнуть к еще более масштабному вливанию денег в экономику. Печатание денег подрывает веру инвесторов в доллар. Также торговая война между Китаем и США набирает обороты, естественно, что такая политика негативно влияет на курс доллара, отметил Юрий Мазур. По его словам, Евросоюз настороженно относится к агрессивной торговой политике США и считает, что подобное поведение может быть направлено и против стран еврозоны. Поэтому Европа перестраховывается, блокируя определенные активности и договоренности с Америкой.