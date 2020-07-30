Наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Мы продолжаем оказывать помощь субъектам Федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная, это десять регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы», — сказал он.

Мишустин отметил, что «в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей».