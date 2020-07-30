Установленный ущерб от коррупционных преступлений в России в этом году составил 29 млрд рублей, что почти на четверть меньше показателя за первое полугодие прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре, где под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова прошло заседание коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии.

«Размер установленного материального ущерба, причиненного коррупционерами, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 23,7% (с 38,4 млрд до 29,3 млрд рублей)», — отмечалось на коллегии. При этом возместить ущерб удалось уже почти на 60%: только денег и ценностей изъято на 2 млрд рублей, что втрое выше прошлогоднего показателя.

«Стоимость арестованного имущества снизилась с 14,1 млрд до 13,6 млрд рублей (на 3,4%), а сумма денег, стоимость изъятого имущества и ценностей, наоборот, возросла более чем на 190% (с 693,4 млн до 2 млрд рублей)», — отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура: ущерб от коррупции в России в 2019 году превысил 55 млрд рублей Это 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации.

Размер добровольно погашенного ущерба сократился в два раза: с 2,5 млрд (в первом полугодии 2019 года) до 1,2 млрд рублей. «С учетом добровольно погашаемого преступниками ущерба на досудебной стадии, а также изымаемого и арестованного имущества удалось принять меры, позволяющие обеспечить возмещение порядка 57,7% причиняемого ущерба (в первом полугодии 2019 года — 45%)», — говорится в материалах Генпрокуратуры.

В ведомстве также сообщили, что в этом году отмечается рост числа выявляемых попыток дать взятки.

«В первом полугодии выявлено 18,9 тыс. преступлений коррупционной направленности, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года (19,4 тыс.), при этом увеличилось число лиц, совершивших их. Возросло количество преступлений по даче взятки (на 11,2%)», — отметили в Генпрокуратуре.



Вместе с тем правоохранительные органы больше ориентированы на выявление взяточников, а не взяткодателей, констатировали в ведомстве. «Соотношение [выявленных фактов] получения и дачи взятки сохранилось на прежнем уровне (56% к 44% соответственно)», — сообщили в Генеральной прокуратуре.