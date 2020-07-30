По окончании государственной программы кредитных каникул может начаться рост числа заявок на реструктуризацию займов физлиц по собственным программам банков. Такой прогноз дал старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров.

«Мы ожидаем некоторого увеличения (реструктуризации кредитов физлиц. — Прим. Банки.ру) по двум причинам. Во-первых, обычно во втором полугодии реструктуризация происходит более активно. Во-вторых, может быть некоторое увеличение реструктуризации в сентябре, потому что закончится государственная программа реструктуризации», — пояснил Джангиров.

Он добавил, что не все клиенты смогут документально подтвердить свое право на государственную программу кредитных каникул, поэтому они будут обращаться за реструктуризацией по правилам банка. Вице-президент Сбербанка уточнил, что ожидается увеличение доли реструктуризаций, но нового пика по сравнению с апрелем не будет.



Напомним, 3 апреля стартовала государственная программа кредитных каникул. Граждане, чей доход снизился более чем на 30%, могли обратиться за отсрочкой выплат по кредиту на срок до шести месяцев. По госпрограмме заявки можно подавать до 30 сентября.