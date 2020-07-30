Продажа туров на отдых в РФ, по которым туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы рассчитываем, что окно продаж [туров по программе кешбэка] будет в течение недели», — сказала она.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсацию затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.