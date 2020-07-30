Если конгресс США не расширит программу поддержки семей, более 12 млн американцев окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute.

Авторы исследования, данные которого приводит РИА Новости, предсказывают рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года, если не будут введены пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер и не будут увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны. — Прим. РИА Новости). Все эти меры поддержки входят в законопроект, который уже приняла нижняя палата американского парламента, но пока не утвердил сенат.

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», — рассказал один из авторов исследования Грегори Ас.

По его словам, без господдержки этих людей ждут лишения и затраты во второй половине года, так как эффект от правительственных мер иссякнет к концу июля.

Отмечается, что сильнее всего пострадают семьи, где хотя бы один человек лишится работы. Без мер поддержки уровень бедности в таких домохозяйствах к концу года достигнет 15,6%. При этом отмечается, что среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.



По мнению авторов исследования, наиболее эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, которые помогут удержать выше черты бедности 8,3 млн американцев. Отмечается также, что на прошлой неделе в США за пособиями по безработице обратились более 1,4 млн человек. Это означает беспрецедентное количество американцев, нуждающихся в помощи государства в условиях пандемии. Отказ принять законопроект приведет к катастрофе, уверены в Urban Institute.