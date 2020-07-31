В структуре доходов поступления от предпринимательства во II квартале 2020 года составили 3,5% против 5,7% год назад, что, по оценке ЦМАКП, означает их реальное снижение на 43,5% соответственно, а доля неформальных поступлений за год уменьшилась с 9,9% до 5,3% на фоне снижения их объема на 50%. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на статистику Росстата. Реальные доходы от собственности просели на 12% соответственно, а их доля составила 4,1% всех денежных поступлений граждан во II квартале.

Доля оплаты труда по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 4,7 процентного пункта — до 65,3%. Реальная зарплата официальных работников увеличилась на 1% в годовом выражении, а у граждан, находящихся за пределами формального фонда оплаты труда, — снизилась на 4,2%, что определило общее снижение фонда оплаты труда на 0,6%.

Доля социальных трансфертов в доходах населения составила 21,8% — это на 2,3 п. п. выше, чем во II квартале 2019 года, но на 0,3% меньше, чем в I квартале 2020-го. Реальный рост социальных трансфертов составил 3,3% в годовом выражении, что не сильно больше, чем увеличение пенсий за тот же период. Экономисты ЦМАКП считают выплаты II квартала заметно ниже ожидаемых.

ЦБ: восстановление экономической активности носит весьма постепенный и неоднородный характер Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

Доля обязательных выплат в расходах II квартала составила 14,6%, что на 0,4 п. п. меньше, чем год назад. Ранее аналитики ЦБ предполагали, что «впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи», связывая это со снижением налогооблагаемой базы и отсрочками по уплате налогов для индивидуальных предпринимателей.