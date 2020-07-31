Минтруд РФ обсуждает параметры пособия по безработице на 2021 год. В частности, предлагается дифференциация размеров пособий по безработице в зависимости от периода нахождения гражданина в статусе безработного, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сейчас обсуждаются параметры пособия на 2021 год. Эти выплаты — с одной стороны, гарантия обеспечения минимальной потребительской корзины, с другой стороны, они должны быть стимулом для поиска работы. Поэтому сейчас обсуждаются дополнительные возможности дифференциации размеров пособий по безработице в зависимости от периода нахождения человека в статусе безработного», — сказал он.

Министр напомнил, что в настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ — 12 130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года.

Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.