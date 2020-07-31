Регионам решили не компенсировать выпадающие из-за маневра в IT-отрасли доходы, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. По их словам, в Минфине объяснили, что субъекты, которые реально ощутят последствия маневра в IT-отрасли, — это доноры, то есть самодостаточные регионы, которые вполне могут обойтись без компенсации выпадающих доходов. Сумма недополученных поступлений оценивается примерно в 15 млрд рублей в год — она рассчитана на основе данных Минкомсвязи, уточнили источники.

В пресс-службе Минфина сообщили, что «ведут мониторинг сбалансированности региональных бюджетов и по мере необходимости оказывают субъектам финансовую поддержку». Маневр улучшит бизнес-климат и приведет к созданию новых рабочих мест, отметили в ведомстве.

В Ленобласти, Ямало-Ненецком АО и Республике Марий Эл заявили, что доходы от потенциально подпадающих под маневр IT-компаний невелики, поэтому в компенсации нет серьезной потребности. В Краснодарском крае добавили, что регион в 2021 году недополучит 300 млн рублей (примерно 0,1% от бюджета), но в среднесрочной перспективе позитивный эффект от реформы перевесит минусы. В Курской области предположили, что Минфин будет балансировать бюджеты регионов уже в процессе их исполнения — сумму потерь там оценили в 10 млн рублей. В Тверской области уточнили, что максимальные выпадающие доходы могут составить 51 млн рублей. В Челябинске отметили, что в области работают свыше 2,6 тыс. IT-компаний, а в Тульской заявили, что не располагают информацией об отказе Минфина компенсировать регионам недостачу.

Госдума приняла закон о «налоговом маневре» в IT-отрасли Ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнуляется.

В части регионов считают, что потери для их бюджетов будут довольно ощутимыми. Так, в Пермском крае их оценили в 40—300 млн рублей и сообщили, что губернатор Дмитрий Махонин направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением рассмотреть возможность компенсации. В Свердловской области предположили, что потери составят 300 млн рублей, в Республике Карелия — 160 млн рублей, регионы также планируют обратиться с просьбой о возмещении. В Нижегородской области отметили, что проект закона на согласование в субъекты не направлялся. Согласно Бюджетному кодексу, если на федеральном уровне принимаются решения, затрагивающие доходы регионов, центр должен учитывать предстоящие потери при распределении поддержки, подчеркнули там.

По словам экспертов, доходы субъектов от налога на прибыль с компаний, которые по коду своей основной деятельности могут претендовать на льготы по маневру, — более 100 млрд рублей. Но значительную часть субъектов сложно отнести к IT-лидерам России, поэтому в данном случае такое распределение — скорее издержки определения отраслевой принадлежности бизнеса. На практике в реестре получателей льгот окажется не более трети или четверти от формально технологических компаний, регионы в худшем случае недополучат 25—30 млрд рублей, отметили эксперты. Для большинства субъектов суммы потерь не столь значительны, но важен принцип: если федеральный центр принимает решение поддержать отрасль за счет регионов, необходимо предусмотреть для них компенсацию потерь, даже если деньги недополучат субъекты-доноры, уверены эксперты.