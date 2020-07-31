Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавились от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» — оператор российского сегмента станции.

Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей, только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.

«Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента», — приводятся в видео, опубликованном на канале РКК «Энергия» в YouTube, слова директора департамента цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константина Шадрина.

В видео говорится, что сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы «Луч» устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата.

«В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», — приводятся слова руководителя центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игоря Бродского.

В дальнейшем связь с Землей будет обеспечена в круглосуточном режиме, отмечается в видеоролике.