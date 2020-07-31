Всероссийский союз страховщиков (ВСС) принял решение о создании рабочей группы для обсуждения и разработки методологии создания рэнкинга страховых компаний по жалобам, предложенного Банком России. Работа будет вестись в тесном сотрудничестве с регулятором, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

Он отметил, что на данный момент у страховых компаний есть ряд вопросов к методике построения рэнкинга. Например, не ясно, как именно будет приниматься решение об обоснованности жалобы, должна ли влиять тяжесть нарушения на место страховой компании в рэнкинге, как будет считаться количество клиентов компании — ведь оно не равно количеству договоров или количеству застрахованных по договору лиц и т. д. Эти вопросы предстоит разрешить по итогам обсуждения в рабочей группе.

«Вряд ли рэнкинг жалоб будет являться основным мерилом надежности и качества страховой компании при принятии потребителем решения о том, где заключить договор страхования. Есть и более важные параметры — бренд компании, цена услуги, рекомендации знакомых и пр. Вообще же, как показывает практика ОСАГО, качество работы страховых компаний повышается не в результате каких-то наказаний или рэнкингов, а в результате конкуренции. Как только появилась ценовая конкуренция в ОСАГО, так сразу количество жалоб в первый год упало на 40%, а во второй — еще на 30%. Аналогично и на других сегментах страхового рынка во главе угла должно быть сохранение и стимулирование конкуренции», — сказал Игорь Юргенс.

