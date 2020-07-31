Банк «Веста» уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.

Депозит «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) размещается теперь под 5,25% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно открыть под 4—4,75%, а вклад «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 3,5—4,65% годовых.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Веста-Максимум» в рублях (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) составляет 4—5,15% годовых. Выплата процентов производится в конце срока.

Пополнять можно вклады «Веста-Капитал» и «Веста-Копилка».