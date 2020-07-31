Банк России открывает фотовыставку «Монеты славы», посвященную истории российского спорта. С 31 июля экспозиция будет представлена на выставочных стендах музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» и ландшафтного парка «Митино» в Москве, сообщает пресс-служба регулятора.

Фотовыставка «Монеты славы» — это собрание памятных монет Банка России с изображением спортивных событий, выдающихся чемпионов, их достижений и побед.

Впервые спортивная тематика была воссоздана на памятных деньгах к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор выпуск монет со спортивными сюжетами стал регулярным — сегодня их насчитывается около 200. В силу ограниченности пространства на выставке продемонстрированы только 18 оригинальных произведений.

Осенью фотовыставка пройдет на других столичных площадках: с 1 по 30 сентября — в сквере по Олонецкому проезду, а с 1 по 31 октября — на территории парка у Джамгаровского пруда.