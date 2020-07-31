Сбербанк намерен заключить контракты на страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование своих сотрудников в 2020—2022 годах на сумму в 8 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее Сбербанк объявил конкурс на оказание услуг страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского страхования своих сотрудников в 2020—2022 годах. В закупке три лота. Цена контракта лота № 1 «Столицы» была заявлена почти в 3 млрд рублей, лота № 2 «Поволжье, Центральная и Южная Россия» — 5 млрд рублей, лота № 3 «Сибирь и Дальний Восток» — почти 3 млрд рублей. Число сотрудников, которых предстоит застраховать, не указывается.

На данный момент закупка завершена. Победителем по первому лоту признана страховая компания «Ресо-Гарантия». С ней планируется заключить контракт на сумму, практически равную начальной, — почти в 3 млрд рублей.

По двум другим лотам контракты планируется заключить с АО «АльфаСтрахование». Компания сильно снизила начальную цену контрактов: по второму лоту она составляет около 3 млрд рублей, по третьему — около 2 млрд рублей.

Сведений о заключенных контрактах на портале пока нет.